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Царьград

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Боец СВО из Ингушетии посмертно стал Героем России

Боец СВО из Ингушетии посмертно стал Героем России

Будучи командиром, он ценой своей жизни спас от гибели старшего сержанта.Жителю Ингушетии, который отправился на СВО, посмертно присвоили звание Героя России.

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