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Тематическая неделя ´Волшебная книга МЧС´.

Тематическая неделя ´Волшебная книга МЧС´.

С 19 по 23 августа в нашем дошкольном центре проходит тематическая неделя ´Волшебная книга МЧС´.В рамках этой недели с воспитанниками проводятся разнообразные мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения в различных опасных ситуациях: на природе, на водоёме, в походе, на дроге, при общении с миром животных и др.

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