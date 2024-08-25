С 19 по 23 августа в нашем дошкольном центре проходит тематическая неделя ´Волшебная книга МЧС´.В рамках этой недели с воспитанниками проводятся разнообразные мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения в различных опасных ситуациях: на природе, на водоёме, в походе, на дроге, при общении с миром животных и др.