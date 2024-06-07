Глава Кыргызстана выступил с обращением в связи с подписанием соглашения по проекту железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Бишкек, 6 июня /Синьхуа/ -- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в четверг выступил с видеообращением к участникам церемонии подписания соглашения между правительствами Китая, Кыргызстана и Узбекистана о сотрудничестве в совместной реализации проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, прошедшей в Пекине.
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