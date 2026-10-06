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Владимирские новости

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Во Владимирской области создадут ситуационный центр за 88,6 млн рублей

На создание ситуационного центра для управления Владимирской областью выделено 88,6 млн рублей, основная часть средств пойдет на закупку светодиодов — более 17 млн рублей.

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