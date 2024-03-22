Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Очень их расстроят фотографии, ага.Клишас прокоммент...
  • Ирина Галивец
    Это тот, который был против СВО, как и его дружок Ургант! Что теперь скажет Светлаков?Светлаков рассказ...
  • Владимир Морж
    Нет, смерть - это слишком лёгкое наказание для террористов. Создать им нечеловеческие условия тюремного заключения. Е...Клишас прокоммент...

"Ъ": террористы в "Крокусе" имели славянскую внешность и накладные бороды

"Ъ": террористы в "Крокусе" имели славянскую внешность и накладные бороды

Члены группы из не менее чем пяти вооруженных мужчин, которая устроила террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл", имели славянскую внешность и возможно пользовались накладными бородами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Семен Борисов
Всегда знал что &quot;Коммерсант&quot; - это говнопомойка,но в этот раз они превзошли себя!(Члены группы из не менее чем пяти вооруженных мужчин, которая устроила террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл», имели славянскую внешность и возможно пользовались накладными бородами. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.)Вот как верить таким говноСМИ ещё и ссылающимися на источники из силовых структур???Одно слово -  УРОДЫ!!!А Газета.ру - говённый копипастер!!!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх