"Ъ": террористы в "Крокусе" имели славянскую внешность и накладные бороды

Семен Борисов

Всегда знал что "Коммерсант" - это говнопомойка,но в этот раз они превзошли себя!(Члены группы из не менее чем пяти вооруженных мужчин, которая устроила террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл», имели славянскую внешность и возможно пользовались накладными бородами. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.)Вот как верить таким говноСМИ ещё и ссылающимися на источники из силовых структур???Одно слово - УРОДЫ!!!А Газета.ру - говённый копипастер!!!