Правительство утвердило повышение цен на капремонт

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключённых контрактах может измениться из-за удорожания стройматериалов.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в уже заключённых контрактах может измениться из-за удорожания стройматериалов.
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