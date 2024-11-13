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Российские военные модернизировали трофейную БМП Bradley

Американская техника, направленная на помощь ВСУ, встает на вооружение российских войск. Разрекламированная БМП Bradley стала трофеем бойцов группировки "Центр" во время работы под Селидово, сейчас выполняет боевые задачи против самих же украинских боевиков.

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