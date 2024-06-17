Пхеньян был и остается убежденным единомышленником и сторонником РФ — Путин

Северная Корея была и остается союзником России в противодействии устремлениям Запада по разрушению многополярного миропорядка, заявил президент России Владимир Путин в статье, размещенной 18 июня на сайте Кремля.
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