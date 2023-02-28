«Я бы дал себе пощечину, мне не следовало этого говорить. Но я сразу же извинился». Ле Гре о словах про Зидана

Ноэль Ле Гре объяснил свои слова о Зинедине Зидане. Напомним, комментируя слухи о желании Зидана возглавить сборную Франции, президент Федерации футбола Франции (FFF) заявил, что «даже не взял бы трубку», если бы тот попытался связаться с ним.