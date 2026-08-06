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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник ЦСКА Холлоуэлл перешел в немецкий «Изерлон»

Мак Холлоуэлл покинул ЦСКА и перешел в « Изерлон ». Немецкий клуб объявил о подписании 27-летнего защитника.

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