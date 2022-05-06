Маріуполь Пентагон: під Маріуполем залишилося 2 тисячі російських солдатів Як розповів прес-секретар Міноборони США Джон Кірбі, більшість підрозділів армії РФ перекинуті на схід Донбасу, але й там російське командування випадає з графіка Міністерство оборони США повідомило у п'ятницю, що більшість російських військ, сконцентрованих навколо українського міста Маріуполь на початку його облоги, вже покинули цей […] Сообщение Пентагон: під Маріуполем залишилося 2 тисячі російських солдатів появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.