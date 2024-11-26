Юра Борисов сыграет в полнометражном дебюте Клавдии Коршуновой «Ваня»

Юра Борисов сыграет одну из главных ролей в полнометражном режиссерском дебюте актрисы Клавдии Коршуновой «Ваня», соответствующий проект представлен на питчинге авторского игрового кино и дебютов в Министерстве культуры РФ.
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