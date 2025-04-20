В США рассказали, какой сигнал Путин послал Трампу и Уиткоффу во время бесед

Президент России Владимир Путин, несмотря на «многочасовые беседы» с американским лидером Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом, дал понять, что Россия продолжит СВО, пока не достигнет более широких целей, в том числе по недопущению расширения НАТО.