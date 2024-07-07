В России обнаружили могилу брата Подоляка

Чешский ресурс KIU, специализирующийся на отслеживании информации о погибших на Украине российских офицерах по некрологам, мемориальным доскам и фотографиям могил, сообщил, что в России умер Владимир Подоляк, старший брат советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
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