Ученые назвали группу крови, присущую глупым людям Зарубежные ученые провели новое исследование, в результате которого была выявлена группа крови, связанная с возможным снижением уровня интеллекта Последние исследования западных ученых показали, что люди с четвертой группой крови чаще других имеют сниженный уровень IQ.