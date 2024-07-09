Ученые назвали группу крови, присущую глупым людям Зарубежные ученые провели новое исследование, в результате которого была выявлена группа крови, связанная с возможным снижением уровня интеллекта Последние исследования западных ученых показали, что люди с четвертой группой крови чаще других имеют сниженный уровень IQ.
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