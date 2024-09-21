ВС РФ ликвидировали ракетным ударом в Доброполье 12 офицеров ВСУ

В Доброполье Покровского района Донецкой Народной Республики (ДНР) ракетным ударом ВС РФ ликвидировали 12 офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии