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  • Eduard
    А какой статус Макар вам дать:"Патриот",гражданин".Поиоему вы не в России,где настоязие патриоты живут!Макаревич заявил,...
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    Точно!Макаревич заявил,...
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ВС РФ ликвидировали ракетным ударом в Доброполье 12 офицеров ВСУ

ВС РФ ликвидировали ракетным ударом в Доброполье 12 офицеров ВСУ

В Доброполье Покровского района Донецкой Народной Республики (ДНР) ракетным ударом ВС РФ ликвидировали 12 офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале.

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