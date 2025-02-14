TikTok вновь доступен в магазинах приложений в США

TikTok снова доступен в магазинах приложений Apple и Google в США. Поводом стал тот факт, что американский президент Дональд Трамп отложил запрет на популярную китайскую социальную сеть, пишет TechCrunch.
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