США нацелены дестабилизировать всю Евразию – Лавров

ОБСЕ, как и многие другие международные организации, стала жертвой глобалистских амбиций США. Об этом на заседании СМИД ОБСЕ в Мальте заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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