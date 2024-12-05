Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США нацелены дестабилизировать всю Евразию – Лавров

США нацелены дестабилизировать всю Евразию – Лавров

ОБСЕ, как и многие другие международные организации, стала жертвой глобалистских амбиций США. Об этом на заседании СМИД ОБСЕ в Мальте заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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