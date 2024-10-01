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Царьград

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Полиция, ФСБ и Росгвардия объединили усилия против незаконных мигрантов

Полиция, ФСБ и Росгвардия объединили усилия против незаконных мигрантов

В Челябинской области стартует второй этап операции "Нелегал".На борьбу с незаконной миграцией собралась весьма представительная компания силовиков.

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