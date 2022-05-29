Где в Чите погаснет свет: публикуем график отключений с 30 мая по 3 июня

Без энергоснабжения на следующей неделе останутся: 30 мая - с 9:00 до 18:00 – улицы Балябина, 9, 14б, Ленинградская, 76, 78, 82;- с 10:00 до 15:00 – улицы 40 лет Октября, 1, 3, 5, 7, Иркутская, 1-4, Губина, 16, 18, 20;- с 10:00 до 18:00 – улицы Шестипёрова 1, 3, 5, 7, 15, 19, 34-66, 72, Ярославского, 19, 30, 32, 34, 36, 49а, Бекетова, 43-49, Вокзальная, 19, переулок Кожевенный, 1-11, Паромная, 7, 9, Кларка, 1, 2, 3-я Станкозаводская, Энтузиастов, 94, Строителей, 5, микрорайон Черёмушки; - с 13:00 до 17:00 – микрорайон Геофизический, 1-6, 11, 12, 14, переулок Юннатский, поселок Каштак (частный сектор), Красной Звезды, 9, 19, Геодезическая, 45, 48, 50, Инструментальная, 1, 6, 11, 16;- с 13:00 до 18:00 – мкр.