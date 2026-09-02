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В Калининском округе подвели итоги конкурса по благоустройству

В Калининском округе подвели итоги конкурса по благоустройству

В Калининском округе подвели итоги ежегодного конкурса по благоустройству. В Калининском округе Тверской области завершился традиционный конкурс на лучшее благоустройство, который проводится уже третий год подряд.

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