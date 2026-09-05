Песков ответил, почему Кушнер и Уиткофф сначала приехали в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, почему американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сначала приехали в Москву, а затем должны отправиться в Киев.
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