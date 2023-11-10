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Орбан: Венгрия не желает даже обсуждать вопрос вступления Украины в ЕС

Орбан: Венгрия не желает даже обсуждать вопрос вступления Украины в ЕС

Правительство Венгрии даже не желает обсуждать с Евросоюзом вопрос присоединения Украины к сообществу, Будапешт не уступит давлению Брюсселя, предупредил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире Kossuth.

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