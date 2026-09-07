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Русская Семёрка

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Тайна «Чёрной книги»: что фашисты прятали в замках Прибалтики

Война закончилась, но правда о ней оказалась не нужна победителям. В 1946 году в типографии уже был готов набор, в 1947-м рукопись уничтожили, а авторов объявили врагами народа.

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