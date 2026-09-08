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Роспотребнадзор сообщил о сальмонеллезе у 12 воспитанников детсада в Калининграде

Роспотребнадзор сообщил о сальмонеллезе у 12 воспитанников детсада в Калининграде

В калининградском детском саду №76 зафиксирована вспышка сальмонеллеза, пострадали 12 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

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