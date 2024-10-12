Сборная Португалии обыграла Польшу в Лиге наций со счетом 3:1

Сборная Португалии обыграла национальную команду Польши в третьем туре группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе "ПГЕ Народовы" в Варшаве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
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