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Секреты успешного строительства загородных домов и коттеджей

Спрос на загородную недвижимость как в Москве, так и в пригородах постоянно растет. Несмотря на колебания экономической ситуации, инвестиции в жилье вне города всегда остаются эффективными и долгосрочными.

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