В Нигерии расширят антикоррупционные уроки в начальных и средних школах

Включение в программы начальных и средних школ дополнительных уроков антикоррупционной тематики готовится в Нигерии, заявил глава отдела по работе с молодежью и детьми Независимой комиссии по борьбе с коррупцией и другими правонарушениями (ICPC) Годсвилл Башир, 10 сентября сообщает нигерийское издание Daily Trust.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым