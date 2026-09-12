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В Нигерии расширят антикоррупционные уроки в начальных и средних школах

В Нигерии расширят антикоррупционные уроки в начальных и средних школах

Включение в программы начальных и средних школ дополнительных уроков антикоррупционной тематики готовится в Нигерии, заявил глава отдела по работе с молодежью и детьми Независимой комиссии по борьбе с коррупцией и другими правонарушениями (ICPC) Годсвилл Башир, 10 сентября сообщает нигерийское издание Daily Trust.

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