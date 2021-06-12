Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Сорокин
    P.S. Ни одного имени. :-)) А олень-то голый, везде без маски гуляет. Ну, он же олень...Хореограф группы ...
  • Евгений Сорокин
    Ну, блин, какой-то конь педальный, точнее, олень плиточный решил поиздеваться над москвичами! А те, кто год назад пер...Хореограф группы ...
  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...

Зверев после поражения в полуфинале РГ: «Следующие три дня буду не в настроении общаться. Если кто-то заговорит, я просто уйду»

Шестая ракетка мира Александр Зверев поделился разочарованием после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» против Стефаноса Циципаса (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх