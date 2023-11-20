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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гибсон вышел на 2-е место среди вратарей по матчам за «Анахайм» в истории НХЛ

30-летний голкипер отбил 28 бросков из 31 в игре против «Сент-Луиса» (1:3). Этот матч стал для него 442-м в НХЛ.

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