Игрок "Акрона" Джурасович: мы уронили Дзюбу, когда праздновали его рекорд

Полузащитник тольяттинского "Акрона" Алекса Джурасович признался, что футболисты клуба уронили Артема Дзюбу, когда праздновали его рекорд по забитым мячам в истории российского футбола, передает "РБ Спорт".
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