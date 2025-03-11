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Игрок "Акрона" Джурасович: мы уронили Дзюбу, когда праздновали его рекорд

Игрок "Акрона" Джурасович: мы уронили Дзюбу, когда праздновали его рекорд

Полузащитник тольяттинского "Акрона" Алекса Джурасович признался, что футболисты клуба уронили Артема Дзюбу, когда праздновали его рекорд по забитым мячам в истории российского футбола, передает "РБ Спорт".

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