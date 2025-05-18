🍑В Крыму урожай сливы, черешни и персика пострадал на 20% из-за весенних заморозков «Мы уже можем говорить о результатах тех негативных заморозков, которые у нас были в апреле-мае.
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🍑В Крыму урожай сливы, черешни и персика пострадал на 20% из-за весенних заморозков «Мы уже можем говорить о результатах тех негативных заморозков, которые у нас были в апреле-мае.