Ректор МГЮА: Акция «Миллион призов» — абсолютно законный социальный проект

Призы горожане смогут получить за участие в ДЭГ Ситуацию с законностью акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» прокомментировал заслуженный юрист РФ, ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Виктор Блажеев.