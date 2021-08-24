Медведково

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Strannik Weid
    Осталось дождаться ответа суда на признание фбк экстремистами, и можно будет смотреть как вначале скакуасов обосравши...Власти Москвы не ...
  • Игорь Парфенов
    Мавзолей опять заколотят? Если заколотят, не парад это будет ,а очередная либеральная тусовка.Удивляюсь,как ветераны...Путин назвал дату...
  • Traveller
    А тем ветеранам на фронте в прицеле не попадалась полосатая тряпка от Власова? Которую "нонешние" настойчиво таскают ...Четыре десятка ве...

Ректор МГЮА: Акция «Миллион призов» — абсолютно законный социальный проект

Ректор МГЮА: Акция «Миллион призов» — абсолютно законный социальный проект

Призы горожане смогут получить за участие в ДЭГ Ситуацию с законностью акции  «Миллион призов — #ВыбираемВместе» прокомментировал заслуженный юрист РФ, ректор Московского государственного юридического университета имени Кутафина Виктор Блажеев.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх