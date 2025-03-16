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Лукашенко: Украина, скорее всего, не согласится на перемирие

Лукашенко: Украина, скорее всего, не согласится на перемирие

Принимая во внимание переговорный трек по линии США-Украина и США-Россия, да и в целом переговоры по заключению «сделки», необходимо отметить, что они проходят на фоне успехов ВС РФ в зоне проведения СВО.

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