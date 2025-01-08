Геймплейный трейлер Game of Thrones: Kingsroad и подробности в преддверии закрытого бет...

Геймплейный трейлер Game of Thrones: Kingsroad и подробности в преддверии закрытого бета-тестаNetmarble выпустила новый геймплейный трейлер Game of Thrones: Kingsroad, предстоящей приключенческой ролевой игры для iOS, Android и ПК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)