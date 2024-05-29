Премьер Туск: Польша намерена создать буферную зону на границе с Белоруссией

Власти Польши рассматривают возможность ввести 200-метровую буферную зону на границе с Белоруссией. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск на встрече с пограничниками и военными на границе с соседним государством, передает ТАСС.
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