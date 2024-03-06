FT: спецслужбы Запада назвали разведку России наиболее активной с холодной войны

Как рассказали в беседе с Financial Times офицеры западной разведки, Россия активно ведет шпионскую деятельность в отношении Запада, а обнародование разговора немецких офицеров о планах нанесения ударов по Крымскому мосту — лишь один из подобных примеров.
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