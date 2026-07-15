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Юбилейный фестиваль «Ягель» в Пуровском районе соберет тысячи гостей

Юбилейный фестиваль «Ягель» в Пуровском районе соберет тысячи гостей

В Пуровском районе готовятся к проведению юбилейного молодежного фестиваля «Ягель». За годы своего существования проект вырос из небольшого туристического слета в знаковое событие регионального уровня, которое ежегодно посещают более 10 тысяч человек из разных уголков России, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

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