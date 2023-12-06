В Хабаровске мигрантов заподозрили в хулиганстве из-за национальной ненависти

виктор климахин что не день то сводки как с боевых военных действий с войны И правительству депутатам министрам наплевать на все угрозы убийства наркота насилие беспредел от черножопых шакалов УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ

wп witalechka петров Посадить в тюрьму на 7 лет, а после отсидки сразу же депортировать с запретом на въезд в РФ на 50 лет.