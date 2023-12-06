Трое студентов-мигрантов, проживающих в одном из общежитий Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске, были задержаны силовиками по обвинению в хулиганстве, совершенном по мотивам национальной ненависти, а также в публичном применении насилия в отношении русских студентов.
В Хабаровске мигрантов заподозрили в хулиганстве из-за национальной ненависти
Комментарии
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виктор климахин
что не день то сводки как с боевых военных действий с войны И правительству депутатам министрам наплевать на все угрозы убийства наркота насилие беспредел от черножопых шакалов УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ ШАКАЛОВ
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7 час.
wп
witalechka петров
Посадить в тюрьму на 7 лет, а после отсидки сразу же депортировать с запретом на въезд в РФ на 50 лет.
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5 час.
Елена Лаптева
, да, только не на 50 лет, а - навсегда..
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3 час.
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