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Украинская делегация в Эр-Рияде ждет итогов переговоров США и России

Украинская делегация в Эр-Рияде ждет итогов переговоров США и России

Делегация Украины ожидает результатов переговоров между представителями России и США в Эр-Рияде. На фоне обсуждений прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, проходят переговоры украинских и американских технических команд.

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