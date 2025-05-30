Челябинец, раскурочивший «Стену памяти» в парке «Металлург», предстанет перед судом

В Челябинске перед судом предстанет молодой человек, повредивший мемориальное сооружение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в повреждении мемориального сооружения, увековечивающего память погибших в период Великой Отечественной войны.