ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БАЙДЕН: ЧЕМ ГРОЗИТ РОССИИ ТРИУМФ ГЕРОНТОКРАТИИ В США

YYYYYYY XXXXXXX

Зачем порочить имя Леонида Ильича Брежнева, он прошел всю войну, у него была куча ранений, которые ушлые борзописцы и не выдержали бы. Зато писать с издевкой эти шелкоперы могут т.к. ничего более не умеют. Стыдно, он был настоящим Человеком и Воином-Фронтовиком! А кто ты клинописец?