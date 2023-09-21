Физическая или политическая недееспособность первого лица Америки резко повышает вероятность ядерной войны Кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2024 года станет Леонид Ильич Байден — или, если хотите, Джозеф Брежнев.
ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БАЙДЕН: ЧЕМ ГРОЗИТ РОССИИ ТРИУМФ ГЕРОНТОКРАТИИ В США
Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Зачем порочить имя Леонида Ильича Брежнева, он прошел всю войну, у него была куча ранений, которые ушлые борзописцы и не выдержали бы. Зато писать с издевкой эти шелкоперы могут т.к. ничего более не умеют. Стыдно, он был настоящим Человеком и Воином-Фронтовиком! А кто ты клинописец?
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1 час.
Gennady Sokolovsky
Вот же афтырь дебил.... При чём здесь Леонид Ильич, дебилко ты сраный??????????????
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1 час.
Дмитрий Gold
Кто же его отпустит, Афганистан надо на кого-то списать🤔
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1 час.
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