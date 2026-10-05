Путин по ВКС открыл образовательный комплекс «Точка будущего» в Якутии

В поселке Жатай под Якутском открыли бесплатный образовательный кластер, построенный на средства частных инвесторов.
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