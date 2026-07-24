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Царьград

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Владимирской области не хватает 22% водителей автобусов и 43% водителей троллейбусов

Владимирской области не хватает 22% водителей автобусов и 43% водителей троллейбусов

На текущей неделе под руководством коллеги Владислава Шапши комиссия Государственного совета занималась поиском решений острого кадрового дефицита в сфере общественного транспорта.

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