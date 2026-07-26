Ездил на квадроцикле в парке "Энергетиков" этой ночью P. S. Во всех парках же вроде камеры есть, штук по 200,или это тоже муляж?) Донецкая группа новостей.
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Ездил на квадроцикле в парке "Энергетиков" этой ночью P. S. Во всех парках же вроде камеры есть, штук по 200,или это тоже муляж?) Донецкая группа новостей.
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