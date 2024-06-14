Карельский экологический оператор увеличил парк спецтехники

Теперь на территории Республики Карелия работает 151 единица спецтехники. Таким образом, Карельский экологический оператор подготовился к высокому сезону образования отходов, сопряженному с активным проведением строительных и ремонтных работ, а также генеральных уборок.
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