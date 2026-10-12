Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Соседи заставили смолянку через суд скосить траву на своем участке

Соседи заставили смолянку через суд скосить траву на своем участке

Женщина сопротивлялась, и к решению проблемы пришлось подключиться судебным приставам  Жительнице Дорогобужского района пришлось привести в порядок свой дачный участок по решению суда.

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