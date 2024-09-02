В Хорошёво-Мнёвниках пошел в первый класс звездный артист

Шестилетний Иван Барулин — солист популярной группы «Фабрика KIDS», нередкий гость интернет-радиостанций, а недавно даже снялся в музыкальном клипе вместе с известным вокалистом, выпускником «Фабрики звёзд» Романом Архиповым: Роман в нём сыграл взрослого Ваню.
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