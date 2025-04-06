Названы продукты, которые подорожают из-за Пасхи и любителей шашлыка

В апреле традиционно растет спрос на определенные категории товаров В России в апреле ряд продуктов подорожает в связи с подготовкой к Пасхе и майским праздникам, когда растет спрос на определенные категории товаров.
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