Суд в Иркутске присудил условный срок бывшей заведующей детским домом за кражу 850 тысяч рублей

Свердловский районный суд г. Иркутска вынес приговор 45-летней женщине, ранее работавшей заведующей отделением детского дома-интерната, за кражу значительной суммы денег с банковского счета одного из воспитанников.
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